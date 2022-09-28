Певица Шакира может оказаться за решеткой

Испанские власти будут судиться с певицей Шакирой по поводу неуплаты налогов. Суд состоится в городе Эсплугес-де-Льобрегат, но точная дата заседания пока не известна.

Прокуратура обвиняет артистку в том, что она недоплатила в казну 14,5 миллиона евро, которые были заработаны ею в Испании за период с 2012 по 2014 год.

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По сообщению издания Аrgumenti.ru, прокуратура будет требовать для Шакиры тюремного заключения сроком на 8 лет и выплаты штрафа в размере 23 миллионов евро.