Певица Максим показала своего брата, в честь которого взяла себе сценическое имя

Певица Максим рассекретила своего старшего брата Максима Абросимова, в честь которого взяла себе сценическое имя.

Известно, что ее родственники не любят публичности, поэтому фото, которое она обнародовала в соцсетях — почти уникально.

По словам певицы, именем Максим ее называли еще в детстве. Она много времени проводила в компании брата, друзья которого никак не могли запомнить имя его сестры. Чтобы лишний раз не греть голову, они стали называть ее Максимом, певица не возражала. Позже взяла имя брата в качестве псевдонима на сцене.

На самом же деле певицу Максим зовут Мариной.