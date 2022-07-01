Певица Максим показала своего брата, в честь которого взяла себе сценическое имя

Артистка не любит афишировать своих близких в Сети.
Певица МакSим

Певица МакSим. Фото: Global Look Press

Певица Максим рассекретила своего старшего брата Максима Абросимова, в честь которого взяла себе сценическое имя.

Известно, что ее родственники не любят публичности, поэтому фото, которое она обнародовала в соцсетях — почти уникально.

По словам певицы, именем Максим ее называли еще в детстве. Она много времени проводила в компании брата, друзья которого никак не могли запомнить имя его сестры. Чтобы лишний раз не греть голову, они стали называть ее Максимом, певица не возражала. Позже взяла имя брата в качестве псевдонима на сцене.

На самом же деле певицу Максим зовут Мариной.

 

Певица МакSим с братом Максимом Абросимовым. Фото: соцсети

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