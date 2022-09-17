«Певица курам на смех»: известный ведущий обругал Лободу

О будущем Светланы Лободы на российской сцене высказался известный музыкальный критик Сергей Соседов. Ведущий не поскупился на резкие высказывания.

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«Господи, нашли певицу, курам на смех! Это продукт шоу-бизнеса, этакая штучка-дрючка. Лобода видать, забыла, что была третьесортной певичкой на Украине и получила успех только здесь, в России», — припомнил журналист.

По мнению критика, своим успехом артистка обязана продюсеру Нателле Крапивиной, которая до мельчайших деталей продумала образ звезды. Если бы не она, то о популярности Лободы не пришлось и говорить.

«Карьера Лободы в России, считаю, должна быть окончена <…> Зачем нам украинские пустышки, когда у нас своих полно?» — подытожил Соседов в беседе с порталом Prozvezd.

Ранее Сергей Соседов едко высказался о баснословных доходах Лаймы Вайкуле в России. Утверждалось, что только за прошлый год певица заработала порядка 390 миллионов рублей.