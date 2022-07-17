Певица Ханна из-за уснувшего водителя попала в ДТП

Для российской певицы Ханны обычная поездка из Липецка в Москву едва не закончилась трагедией. Артистка попала в жуткое ДТП из-за уснувшего водителя.

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В шоковом состоянии артистка вышла на связь с поклонниками. Как следует из ее рассказа, авария произошла примерно в 4 часа утра. Двигающаяся во встречном направлении фура неожиданно выехала на ее полосу. Водитель легковушки, в которой ехала Ханна, принял решение сменить траекторию, чтобы избежать смертельного столкновения. В результате они на скорости въехали в отбойник.

Как оказалось, водитель грузового авто уснул за рулем. От громкого удара он тут же проснулся, но, видимо испугавшись, «помчался дальше со скоростью света».

По признанию Ханны, она не получила серьезных травм.

Ранее Ханна рассказала о своей «карте желаний». Певица уверена, что благодаря ей исполняются все мечты.