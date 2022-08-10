Певец SHAMAN рассказал, как был написан хит «Встанем»

Вопреки распространенному мнению, песня «Встанем» не является патриотической: так считает ее автор и исполнитель, певец SHAMAN. По его словам, он написал эту песню задолго до начала последних событий и вовсе не позиционирует песню как патриотический призыв. Как объяснил SHAMAN:
«Почему-то такие песни называют патриотическими. Для меня это просто песня, которая сделана от души. Это мое состояние души, которое я транслирую, и оно такое от рождения».
Певец рассказал, что написал «Встанем» буквально на одном дыхании, как будто кто-то ее надиктовал.
«Я просто понял, что это песня для 9 Мая, когда мне в голову пришло слово «встанем». В интернет я ее выложил 23 февраля, потому что она подходит к этому дню, а официально выпустил 9 мая. Вот, 24 февраля мир изменился — и песня моментально ушла в народ».
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Позднее появилась еще одна композиция – «Я русский», которую SHAMAN сочинил 8 марта. Телеканал «360» приводит слова музыканта:
«То, что происходит, что я сейчас делаю, — это уже не в полной мере музыка, это что-то большее, вне музыкальных категорий. Какие-то другие, неизвестные мне вещи, с которыми я сейчас знакомлюсь».