Певец SHAMAN рассказал, как был написан хит «Встанем»

Вопреки распространенному мнению, песня «Встанем» не является патриотической: так считает ее автор и исполнитель, певец SHAMAN. По его словам, он написал эту песню задолго до начала последних событий и вовсе не позиционирует песню как патриотический призыв. Как объяснил SHAMAN:

«Почему-то такие песни называют патриотическими. Для меня это просто песня, которая сделана от души. Это мое состояние души, которое я транслирую, и оно такое от рождения».

Певец рассказал, что написал «Встанем» буквально на одном дыхании, как будто кто-то ее надиктовал.

«Я просто понял, что это песня для 9 Мая, когда мне в голову пришло слово «встанем». В интернет я ее выложил 23 февраля, потому что она подходит к этому дню, а официально выпустил 9 мая. Вот, 24 февраля мир изменился — и песня моментально ушла в народ».

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Позднее появилась еще одна композиция – «Я русский», которую SHAMAN сочинил 8 марта. Телеканал «360» приводит слова музыканта: