Певец Niletto нецензурно обругал фанатов и потребовал, чтобы они ушли со съемочной площадки

Российский певец Niletto грубо оскорбил поклонников, пришедших посмотреть на съемки и начавших снимать процесс на свои телефоны. Это происходило в одном из парков Екатеринбурга – Niletto снимал кадры документального фильма.

Фанаты пришли в парк по его собственному приглашению: в одной из сцен фильма исполнитель тренируется вместе с ними. Внезапно мероприятие пошло по другим рельсам: Niletto возмутился тем, что пришедшие в парк фанаты столпились в сторонке и снимают его на телефоны. Он обратился к фан-группе:

«Вот сейчас все, кто снимает, сделайте 10 подтягиваний, и снимаете дальше».

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От тех, кто не сможет подтянуться, певец нецензурно потребовал покинуть территорию. Позднее Niletto в своей соцсети призвал всех внимательнее читать условия встречи: он приглашал именно на совместную тренировку, а не на фотосессию, сообщает Телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал «Подъем».