Певец Данко высмеял Гогена: «Все равно, что попросить бомжа на улице произнести имя Аллы Пугачевой»

Певец Данко не сдержал эмоций, узнав, что блогер Гоген Солнцев посвятил песню Алле Пугачевой и предложил артистке вместе ее исполнить. По его мнению, певица поступила абсолютно правильно, не ответив на его просьбу утвердительно.

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«Вы называете это песней? Это же просто какой-то "пук". Как это можно воспринимать всерьез?!» — удивляется Данко.

«Вот если бы Алле Пугачевой посвятил песню Стинг или другой нормальный артист, об этом можно было бы разговаривать. А тут все равно, что попросить бомжа на улице произнести имя Аллы Пугачевой и выдать за то, будто бы он написал песню про нее», — высказался певец.

Ранее Гоген Солнцев предположил, что Галкин запретил Пугачевой петь с ним дуэтом. Шоумен решил, что соцсетями Примадонны заведует ее супруг-юморист, который из-за ревности мог не сообщить о его предложении. Впрочем, горевал блогер недолго и уже нашел, с кем споет свой трек.

Источник: prozvezd.info