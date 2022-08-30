Певцов потребовал запретить выступления Меладзе в России

По словам Меладзе, кино, эстрада, федеральные каналы на ТВ, а также интернет должны быть для этих граждан недоступны.

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Ранее в одном из столичных клубов прошел концерт Валерия Меладзе. Многие россияне не поняли, кто допустил певца в нашу страну. Ведь ранее он не раз негативно высказывался о России.