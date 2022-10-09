Певцов и Дроздова объяснили, почему их сын Елисей бросил кадетское училище после трех лет учебы

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова объяснили, почему их 15-летний сын Елисей бросил кадетское училище после трех лет учебы. Сам актер утверждает, что растит из сына настоящего патриота своей родины, а такие люди на диване не лежат.

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Говоря о том, почему они разрешили Елисею покинуть кадетское училище, Дмитрий Певцов дал понять, что все это они обсудили на семейном совете и сошлись во мнении, что их сын будет учиться в простой московской школе.

«Я пытаюсь сделать из него патриота. А патриот - это не человек, сидящий на диване. Чтобы любить свою родину нужно знать ее историю. У меня сын смотрит советские фильмы. И знает многое из того, что не знают его ровесники.

Такое решение (уйти из кадетского училища, - Прим. ред.) это внутренние наши какие-то вещи. Мы их сами решаем для себя», - заверил Певцов.

Сам Елисей отметил, что снова начал интересоваться музыкой, много времени уделяет фортепиано, готовится к концертам. В этом его поддерживает мама Ольга Дроздова.