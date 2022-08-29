Петросян заставил Степаненко сделать аборт

Друг Евгения Петросяна Анатолий Демидов рассказал журналистам о том, что Елене Степаненко однажды пришлось сделать аборт под давлением бывшего супруга.

«Она забеременела, хотела рожать. Но тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну удалось отговорить жену с рождением, повременить», — заявил Демидов KP.RU.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

По его словам, Степаненко всю жизнь сожалеет о содеянном. Актриса больше не смогла забеременеть.