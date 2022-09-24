Петросян о мобилизации: «Человек невоенный, я б пошел воевать»

Евгений Петросян на фоне частичной мобилизации, объявленной в России с 21 сентября, обратился к поклонникам. Своим посланием он поддержал мужчин.

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77-летний юморист процитировал стихотворение поэта Михаила Качусова, описавшего в семи четверостишиях то, как стоит защищать свою землю и близких.

«Человек невоенный, Я б пошел воевать За родимую землю, За отца и за мать», — говорится в первых строчках.

Читатели поблагодарили знаменитость за поддержку. Многие отметили, что стих замечательный, ведь его автор собрал воедино самые правильные слова.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о хаосе в военкоматах из-за мобилизации. Журналистка выразила готовность разобраться в каждом известном ей случае и призвала общественность сообщать ей о несоответствиях.