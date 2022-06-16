Петр Лундстрем раскрыл содержание писем украинцев Чулпан Хаматовой

Скрипач-виртуоз Петр Лундстрем заявил, что искренне сочувствует всем эмигрантам, которые в последние месяцы уехали из России. При этом, когда он хочет выразить им слова поддержки, то они приходят в немыслимую ярость.
«Я с этим сталкивался много раз. «Не надо нас жалеть, нам тут хорошо», — утверждают они. Но при этом Чулпан Хаматовой украинцы пишут: «А почему ты не уехала из России раньше? Думаешь, мы тебе поверим?»
Как добавил Петр Лундстрем, сейчас в России нет четко сформулированной государством культурной политики. Из-за этого патриотическое общество расколото, сообщает «АиФ».
Чулпан Хаматова живет в последние месяцы в Латвии. Про родную страну она уже не раз негативно отзывалась. Звезда готова в любой момент отказаться от звания народной артистки.
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