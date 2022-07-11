«Петь в полтинник про первую любовь – это смешно»: критик Соседов – о карьере Шатунова

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему карьера Юры Шатунова не сложилась. Певец исполнял хиты группы, позиционировал себя как экс-солист «Ласкового мая» и участвовал в ретро-дискотеках. И не смог перезапустить музыкальную деятельность, нащупав новый виток в своем творчестве.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему в последние годы карьера Шатунова не складывалась, хоть он и приезжал активно из Германии в Россию на заработки.

«Петь сегодня в полтинник про первую любовь, первый поцелуй, или «ты ушла и не пришла» - ну это смешно!» - объяснил критик в телепрограмме «Хватит слухов!»..

Напомним, Шатунов скончался 23 июня от инфаркта. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, а часть праха вдова увезла в Германию, чтобы исполнить последнюю волю усопшего – развеять его над любимым озером певца.

Смотрите также