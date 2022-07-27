«Петь не умеет, хоть считать научился»: Шахназаров – о муже Нетребко Эйвазове

Накануне Анна Нетребко давала очередной концерт в немецком Регенсбурге. Выступление чуть не сорвали протестующие против ее позиции, которые гнали диву со сцены и из страны. Тем менее знаменитость смогла доиграть, а после ее муж Юсиф Эйвазов подчеркнул, что на мероприятие пришли тысячи фанатов звезды.
Публицист Михаил Шахназаров, узнав об этом, сделал свои выводы.
«Петь не умеет, хоть считать научился. Уже плюс», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, весной публично отреклась от России, выбрав Европу и Запад, чтобы иметь возможность продолжать карьеру и кататься как сыр в масле.