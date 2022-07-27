«Петь не умеет, хоть считать научился»: Шахназаров – о муже Нетребко Эйвазове

Накануне Анна Нетребко давала очередной концерт в немецком Регенсбурге. Выступление чуть не сорвали протестующие против ее позиции, которые гнали диву со сцены и из страны. Тем менее знаменитость смогла доиграть, а после ее муж Юсиф Эйвазов подчеркнул, что на мероприятие пришли тысячи фанатов звезды.

Публицист Михаил Шахназаров, узнав об этом, сделал свои выводы.