Песок везде: Ирина Пегова в красном бикини извалялась на пляже

У кого-то в конце лета заканчивается и отпуск, а кто-то только добрался до пляжа и моря. Актриса Ирина Пегова решила успеть насладиться уходящим жарким периодом и отправилась отдыхать на Кипр.

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В микроблоге Пеговой появилась масса новых фото с отдыха. Не поскупилась звезда и на снимки в бикини. На новых кадрах Ирина позировала в позе лотоса в красном бикини после того, как извалялась в песке.