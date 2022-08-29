Песок везде: Ирина Пегова в красном бикини извалялась на пляже

Актриса отдыхает на Кипре.
Ирина Пегова

Ирина Пегова. Фото: Global Look Press

У кого-то в конце лета заканчивается и отпуск, а кто-то только добрался до пляжа и моря. Актриса Ирина Пегова решила успеть насладиться уходящим жарким периодом и отправилась отдыхать на Кипр.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В микроблоге Пеговой появилась масса новых фото с отдыха. Не поскупилась звезда и на снимки в бикини. На новых кадрах Ирина позировала в позе лотоса в красном бикини после того, как извалялась в песке.

«Вы замечательная!», «Огонь!», «Ирина, вы прекрасны!», - пишут комплименты под фотографиями Пеговой ее поклонники.

Ирина Пегова. Фото: соцсети

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  