«Песня «Орбит без сахара» — блевотная»: Шахназаров — о творчестве группы «Сплин»

Как отметил журналист, он не может слушать этот алкобред.
Михаил Шахназаров

Михаил Шахназаров. Фото: кадр из программы «Полный абзац»

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» раскритиковал рок-группу «Сплин».

«Я этот алкобред слушать не могу. Такое ощущение, что он писал композиции в момент разрыва отношений с наркодилером. Песня «Орбит без сахара» — блевотная. И еще одна песня у него какая-то была».

Как отметил Шахназаров, он послушал текст песни «Выхода нет». «Многие величайшие музыканты расширяли сознание при помощи препаратов, которые помогали им соприкоснуться с музыкой. Они вошли в историю. «Сплин» — на любителя. Их звездный час был вчера», — заявил Михаил Шахназаров.

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Ранее лидер группы «Сплин» Александр Васильев на своем концерте заявил, что скорбит об уехавших звездах. Он посвятил им свою песню «Выхода нет».

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