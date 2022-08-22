«Песня «Орбит без сахара» — блевотная»: Шахназаров — о творчестве группы «Сплин»

Как отметил Шахназаров, он послушал текст песни «Выхода нет». «Многие величайшие музыканты расширяли сознание при помощи препаратов, которые помогали им соприкоснуться с музыкой. Они вошли в историю. «Сплин» — на любителя. Их звездный час был вчера», — заявил Михаил Шахназаров.

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Ранее лидер группы «Сплин» Александр Васильев на своем концерте заявил, что скорбит об уехавших звездах. Он посвятил им свою песню «Выхода нет».