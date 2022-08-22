«Песня «Орбит без сахара» — блевотная»: Шахназаров — о творчестве группы «Сплин»

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» раскритиковал рок-группу «Сплин».
«Я этот алкобред слушать не могу. Такое ощущение, что он писал композиции в момент разрыва отношений с наркодилером. Песня «Орбит без сахара» — блевотная. И еще одна песня у него какая-то была».
Как отметил Шахназаров, он послушал текст песни «Выхода нет». «Многие величайшие музыканты расширяли сознание при помощи препаратов, которые помогали им соприкоснуться с музыкой. Они вошли в историю. «Сплин» — на любителя. Их звездный час был вчера», — заявил Михаил Шахназаров.
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Ранее лидер группы «Сплин» Александр Васильев на своем концерте заявил, что скорбит об уехавших звездах. Он посвятил им свою песню «Выхода нет».