«Песни натягивались на уровень хита»: Соседов рассказал, когда в России произошел крах шоу-бизнеса

Как отметил Сергей Соседов, сегодня многие рэперы поют то, что не будут слушать через десять лет. «Эти люди — калифы на час. Есть певички типа Вали Карнавал. Но это все кликухи какие-то. Непонятные это все люди, непрофессиональные», — заявил Сергей Соседов.

Напомним, что Сергей Соседов — один из ведущих музыкальных критиков в стране. Он участник многих программ, посвященных шоу-бизнесу.

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