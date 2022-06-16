«Песни натягивались на уровень хита»: Соседов рассказал, когда в России произошел крах шоу-бизнеса

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе Teleprogramma.pro рассказал, когда в России произошел крах шоу-бизнеса.
«Крах шоу-бизнеса произошел не сейчас, а уже давно. Это произошло в начале нулевых годов. Случилось отсутствие хитов и песен, которые любила публика. Хорошие песни появлялись, конечно, но их было очень мало. Были программы «Золотой граммофон» и «Песня года». Но там песни натягивали на уровень хита. В советское время было намного больше хитов. Песен, которые будут звучать всегда».
Как отметил Сергей Соседов, сегодня многие рэперы поют то, что не будут слушать через десять лет. «Эти люди — калифы на час. Есть певички типа Вали Карнавал. Но это все кликухи какие-то. Непонятные это все люди, непрофессиональные», — заявил Сергей Соседов.
Напомним, что Сергей Соседов — один из ведущих музыкальных критиков в стране. Он участник многих программ, посвященных шоу-бизнесу.
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