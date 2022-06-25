Песни и танцы до утра: Рудова в брюках клеш и атласном жакете оторвалась с Галич и Мягковой

Наталья Рудова является популярной актрисой. Она снялась в десятках разных кинолент, но прославил ее сериал «Татьянин день».
Блондинка признавалась, что мечтает о более серьезных ролях и заверяет, что носить откровенные наряды ей не нравится. Но в соцсетях она постоянно делится кадрами, на которых щеголяет в мини-платьях и корсетах.
Рудова накануне отправилась на вечеринку, которую закатила Анна Айсти. Певица решила с размахом отметить свой день рождения. Она приготовила несколько выступлений и даже спела дуэтом с Филиппом Киркоровым.
Артистка для такого случая облачилась в черные брюки клеш и белый атласный жакет. Она не скрыла свое нижнее белье, веселясь с Идой Галич, Ириной Мягковой и Ульяной Бананой.
После вечеринки девушки продолжили веселиться на улице и в машине. Наталья задорно смеялась и пела. Галич была в леопардовом платье с декольте, которое также едва прикрыло ее формы.
Поклонники осыпали компанию комплиментами. «Какие классные», «Ой, и Ира с вами», «Крутая туса», «Мне кажется, что вы затмили именинницу», «Вы оторвались», «Вот это девчули», «Классные такие», «Ох, Наталья, какой у вас пикантный жакет с разрезом», — прокомментировали подписчики.
А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.
Наталья Рудова, Ида Галич, Ульяна Банана, Элджей. Фото: соцсети звезды