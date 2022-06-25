Песни и танцы до утра: Рудова в брюках клеш и атласном жакете оторвалась с Галич и Мягковой

После вечеринки девушки продолжили веселиться на улице и в машине. Наталья задорно смеялась и пела. Галич была в леопардовом платье с декольте, которое также едва прикрыло ее формы.

Поклонники осыпали компанию комплиментами. «Какие классные», «Ой, и Ира с вами», «Крутая туса», «Мне кажется, что вы затмили именинницу», «Вы оторвались», «Вот это девчули», «Классные такие», «Ох, Наталья, какой у вас пикантный жакет с разрезом», — прокомментировали подписчики.

А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.