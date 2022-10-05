Песни Аллы Пугачевой исчезли из эфиров радио

Пользователи Интернета заметили, что в последнее время песни Аллы Пугачевой перестали крутить на крупных российских радиостанциях. Причина якобы в том, что Примадонна со скандалом улетела из России.

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Алла Борисовна, напомним, повторно улетела из России на прошлой неделе. Примадонна отправилась в Израиль к своему мужу Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом). Детей певица забрала с собой. Скорее всего, они будут учиться за границей.