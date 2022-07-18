«Песни абсолютно бездарные»: Разина - о зависти однофамильца к солистам «Ласкового мая»

По словам Светланы Разиной, ее однофамилец всегда завидовал ребятам из «Ласкового мая». Он пробовал сам выходить на сцену, но терпел провал. «Он записывал какие-то песни. Песни абсолютно бездарные. Массовой любви это все не вызвало. Никто за ним не бегал, письма ему не писал. Люди чувствуют, где талант, а где нет», - заявила Светлана Разина.

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Напомним, что Андрей Разин какое-то время работал администратором в группе «Мираж», именно в этом музыкальном коллективе себе имя когда-то сделала Светлана Разина.