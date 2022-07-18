«Песни абсолютно бездарные»: Разина - о зависти однофамильца к солистам «Ласкового мая»

Певица Светлана Разина в документальном фильме «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая» негативно отозвалась о своем однофамильце продюсере «Ласкового мая» Андрее Разине.
«Негативная энергия в группе, конечно, присутствовала. И больше всего, как мне кажется, она исходила от руководителя. Потому что нечестно все было. Все это не нравится Богу».
По словам Светланы Разиной, ее однофамилец всегда завидовал ребятам из «Ласкового мая». Он пробовал сам выходить на сцену, но терпел провал. «Он записывал какие-то песни. Песни абсолютно бездарные. Массовой любви это все не вызвало. Никто за ним не бегал, письма ему не писал. Люди чувствуют, где талант, а где нет», - заявила Светлана Разина.
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Напомним, что Андрей Разин какое-то время работал администратором в группе «Мираж», именно в этом музыкальном коллективе себе имя когда-то сделала Светлана Разина.