«Песенки запоминающиеся»: как Валерия объясняла популярность «Ласкового мая»

Певица Валерия в фильме «Ласковый май и Юрий Шатунов. Лекарство для страны» объясняла, в чем успех группы музыкальной команды, покорившей весь Советский Союз.
«Конечно, у них песни хитовые были. Их популярность не на пустом месте. Песенки запоминающиеся. Их пела вся страна».
Весной 1988 года сложилась парадоксальная ситуация. Песни «Белые розы» и Седая ночь» пела вся страна. Но кто солист и композитор этих творений, по сути, не знал никто.
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Напомним, что фанатки в СССР заваливали центральные каналы, пытаясь хоть что-то узнать о группе «Ласковый май». В итоге журналисты стали разыскивать Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова и им то удалось.