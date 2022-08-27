«Песенки запоминающиеся»: как Валерия объясняла популярность «Ласкового мая»

Весной 1988 года сложилась парадоксальная ситуация. Песни «Белые розы» и Седая ночь» пела вся страна. Но кто солист и композитор этих творений, по сути, не знал никто.

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Напомним, что фанатки в СССР заваливали центральные каналы, пытаясь хоть что-то узнать о группе «Ласковый май». В итоге журналисты стали разыскивать Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова и им то удалось.