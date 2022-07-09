Первый в России: сайт СпортКП стал самым популярным спортивным ресурсом страны

На просторах российского интернет пространства сайт СпортКП появился чуть более года назад – 11 июня 2021 года. За этот короткий срок проект добился невероятного успеха.
Накануне, 8 июля 2022 года, СпортКП набрал более 1 112 000 читателей в России за сутки. При этом общее число уникальных пользователей приблизилось к отметке 1 500 000 человек (согласно данным рейтинга LiveInternet.ru).
«Мы благодарны всем нашим читателям за поддержку и тот интерес, который вы проявили к материалам SportKP.ru. И торжественно обещаем, что мы приложим все усилия, чтобы наш сайт стал еще привлекательнее и радовал вас все большим количеством ярких, любопытных материалов», - отметил шеф-редактор сайта Николай Мысин.
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