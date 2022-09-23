Первый тизер мультика «Супер Марио» выйдет в начале октября

Главных героев в нем озвучивают актеры Крис Пратт и Чарли Дэй.
Анимационный фильм «Супер Марио» выйдет в прокат весной 2023 года

Мультик «Супер Марио» выйдет в прокат весной 2023 года. Фото: соцсети

Фанаты истории об итальянском сантехнике Марио и его брате Луиджи уже 6 октября смогут увидеть первый тизер мультфильма «Супер Марио». Сперва он будет показан на фестивале New York Comic Con, а затем его опубликуют в сети.

Новый анимационный фильм «Супер Марио» создан по мотивам одноименной видеоигры, созданной в 1980-х годах по идее японского геймдизайнера Сигэру Миямото.

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Роли Марио и Луиджи в фильме озвучили Крис Пратт и Чарли Дэй, а принцесса будет говорить голосом актрисы Ани Тейлор-Джой.

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