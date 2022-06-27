«Первый раз была на шопинге»: сестра Жанны Фриске засняла кроху дочку в пледике в коляске

Наталья Фриске больше не скрывает лицо наследницы. Они прошлись по магазинам и оказались у бабушки с дедушкой.
Наталья Фриске

Наталья Фриске. Фото: соцсети звезды

Наталья Фриске раньше была певицей, но не захотела продолжать карьеру. А вот ее сестра Жанна Фриске прославилась на всю страну. Однако потом она родила сына Платона и вскоре умерла.

Мальчик растет под крылом своего отца Дмитрия Шепелева. Примечательно, что в этом году Наталья стала мамой. Теперь она воспитывает дочку Луну. 

 

А так как сестра Жанны ушла в декретный отпуск, она все свободное время посвящает наследнице. Экс-певица с недавних пор водит кроху на плавание. Также она любит наряжать наследницу. Не так давно новоиспеченная мама перестала скрывать лицо крохи. 

На этот раз Фриске отправилась по магазинам вместе с наследницей. Она запечатлела малышку в коляске под пледиком. Луна успела подрасти и продемонстрировала темные локоны. 

«Дите мое! Ты сегодня первый раз была на шопинге! Тебе понравилось? Понравилось! Приехали к бабушке с дедушкой», — сказала Наталья.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Луна подросла. «Как же она похожа на бабушку», «Наконец-то бабушке и дедушке радость», «Какие пухлые щечки», «Она у вас куколка», «До чего сладкий ребенок», «Модница растет», «С какой вы шевелюрой уже», «Она прелесть», — прокомментировали кадры подписчики.

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