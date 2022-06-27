«Первый раз была на шопинге»: сестра Жанны Фриске засняла кроху дочку в пледике в коляске

Наталья Фриске раньше была певицей, но не захотела продолжать карьеру. А вот ее сестра Жанна Фриске прославилась на всю страну. Однако потом она родила сына Платона и вскоре умерла.

Мальчик растет под крылом своего отца Дмитрия Шепелева. Примечательно, что в этом году Наталья стала мамой. Теперь она воспитывает дочку Луну.