«Первый переворот»: Фриске показала нежное видео с дочкой-пухляшкой

В отличие от многих знаменитостей, Наталья Фриске не стала прятать долгожданную дочку Луну от публики. Блогерша с самого рождения начала показывать малышку в соцсетях.

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В новом видео Наталья похвасталась успехами четырехмесячной наследницы. Она запечатлела, как девочка впервые перевернулась со спинки на животик.

«Наш первый самостоятельный переворот», — написала счастливая Фриске под трогательным роликом.