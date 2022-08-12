«Первый переворот»: Фриске показала нежное видео с дочкой-пухляшкой

Наталья души не чает в наследнице.
Наталья Фриске с дочкой. Фото: соцсети звезды

Наталья Фриске с дочкой. Фото: соцсети звезды

В отличие от многих знаменитостей, Наталья Фриске не стала прятать долгожданную дочку Луну от публики. Блогерша с самого рождения начала показывать малышку в соцсетях.

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В новом видео Наталья похвасталась успехами четырехмесячной наследницы. Она запечатлела, как девочка впервые перевернулась со спинки на животик.

«Наш первый самостоятельный переворот», — написала счастливая Фриске под трогательным роликом.

Напомним, Наталья долгое время не могла стать мамой. Впервые она забеременела в 2011 году, однако тогда малыш замер. То же самое повторилось в 2014 и 2015 годах.

В итоге ей удалось забеременеть и выносить ребенка с помощью ЭКО. Имя отца любимой дочки Фриске до сих пор не раскрыла.

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