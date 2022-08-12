«Первый переворот»: Фриске показала нежное видео с дочкой-пухляшкой

В отличие от многих знаменитостей, Наталья Фриске не стала прятать долгожданную дочку Луну от публики. Блогерша с самого рождения начала показывать малышку в соцсетях.
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В новом видео Наталья похвасталась успехами четырехмесячной наследницы. Она запечатлела, как девочка впервые перевернулась со спинки на животик.
«Наш первый самостоятельный переворот», — написала счастливая Фриске под трогательным роликом.
Напомним, Наталья долгое время не могла стать мамой. Впервые она забеременела в 2011 году, однако тогда малыш замер. То же самое повторилось в 2014 и 2015 годах.
В итоге ей удалось забеременеть и выносить ребенка с помощью ЭКО. Имя отца любимой дочки Фриске до сих пор не раскрыла.