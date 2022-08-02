Первый муж Дженнифер Лопес предрек ей скорое расставание с Беном Аффлеком

После того, как Дженнифер Лопес вышла замуж за свою давнюю любовь Бена Аффлека (не прошло и 20 лет), слово взял ее первый муж Охани Ноа, который в период брака с певицей в 1997 году был простым официантом.

«Я желаю ей и Бену всего наилучшего, — сказал мужчина в новом интервью. — Но не уверен, что это продлится долго».

Далее Охани подробно пояснил, почему долгожданный брак двух звезд может оказаться скоротечным. Причина — в излишне влюбчивой натуре певицы.

«Джен любит быть влюбленной, но она была помолвлена ​​шесть раз. Бен — муж номер четыре. Я был мужем номер один, и она говорила мне, что я любовь всей ее жизни. Когда мы лежали в постели в нашу брачную ночь, она сказала, что мы будем вместе навсегда», — цитирует Ноа издание Daily Mail. «Мы влюбились, когда она уже была известна. Но за время нашего брака она стала мегазвездой. В течение многих лет об этом было слишком больно говорить. Я хотел затаиться и жить своей жизнью. Но когда я увидел, что она вышла замуж за Бена, такого хорошего парня, чувства снова нахлынули».

Пусть лучше Охани ошибается, согласны?