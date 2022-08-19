«Первый крик страха — выход из лона матери»: Машков заговорил о предательстве

Режиссер Владимир Машков заявил, что у труса больше всего возможностей стать предателем. По его мнению, человек рождается в страхе.
«Первый крик страха — когда он вышел из лона матери. А потом он идет к главному страху своей жизни — смерти. Но туда, к финалу, человек должен дойти бесстрашным. А если этот путь будут сопровождать трусость и предательство, последний миг будет ужасен».
Как отметил Машков, каждый человек сталкивается с моментом, когда есть возможность предать. При этом у каждого есть выбор. Даже узники фашистских лагерей порой бросались на конвоиров и колючую проволоку, чтобы так погибнуть. Зато они не становились предателями, сообщает «АиФ».
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Напомним, что Владимир Машков в очень сложных отношениях со своей дочерью Марией, которая живет в Америке. Он отмечал, что актриса должна вернуться домой и просить прощение у всех россиян за свои необдуманные слова и поступки.