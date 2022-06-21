Первые кадры с сыном: Павел Мамаев предстал с новорожденным наследником на руках

Футболист Павел Мамаев и его избранница Надежда Санько официально подтвердили, что стали родителями.

В минувшее воскресенье, 19 июня, стало известно, что 17 июня у пары родился сын Тимофей. И только в этот вторник, 21 июня, Надежда Санько сообщила подписчикам о пополнении в семье.

Можно предположить, что именно в этот день врачи отпустили молодую маму с новорожденным младенцем домой из клиники.

Надежда Санько поделилась в микроблоге трогательными кадрами. Она запечатлела, как футболист Павел Мамаев держит на руках новорожденного сына.