Первые кадры с сыном: Павел Мамаев предстал с новорожденным наследником на руках

Футболист Павел Мамаев и его избранница Надежда Санько официально подтвердили, что стали родителями.
В минувшее воскресенье, 19 июня, стало известно, что 17 июня у пары родился сын Тимофей. И только в этот вторник, 21 июня, Надежда Санько сообщила подписчикам о пополнении в семье.
Можно предположить, что именно в этот день врачи отпустили молодую маму с новорожденным младенцем домой из клиники.
Надежда Санько поделилась в микроблоге трогательными кадрами. Она запечатлела, как футболист Павел Мамаев держит на руках новорожденного сына.
Павел Мамаев с сыном. Фото: соцсети
«Тимофей, как же мы тебя ждали! Я настолько счастлива, что даже нет слов, чтобы описать мое состояние. Благодарю Всевышнего за тебя, за все, что есть в моей жизни», » подписала кадры Надежда Санько.
Напомним, ранее продюсер Олеся Сазыкина предположила, что Санько скрывает факт рождения сына, чтобы избежать разборок с бывшей женой Павла, моделью Аланой Мамаевой.
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