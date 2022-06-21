Первые кадры с сыном: Павел Мамаев предстал с новорожденным наследником на руках

Подарившая Павлу Мамаеву сына Надежда Санько призналась, что чувствует себя невероятно счастливой.
Павел Мамаев

Павел Мамаев. Фото: Global Look Press

Футболист Павел Мамаев и его избранница Надежда Санько официально подтвердили, что стали родителями. 

В минувшее воскресенье, 19 июня, стало известно, что 17 июня у пары родился сын Тимофей. И только в этот вторник, 21 июня, Надежда Санько сообщила подписчикам о пополнении в семье.

Можно предположить, что именно в этот день врачи отпустили молодую маму с новорожденным младенцем домой из клиники.

Надежда Санько поделилась в микроблоге трогательными кадрами. Она запечатлела, как футболист Павел Мамаев держит на руках новорожденного сына.

Павел Мамаев с сыном. Фото: соцсети

«Тимофей, как же мы тебя ждали! Я настолько счастлива, что даже нет слов, чтобы описать мое состояние. Благодарю Всевышнего за тебя, за все, что есть в моей жизни», » подписала кадры Надежда Санько.

Напомним, ранее продюсер Олеся Сазыкина предположила, что Санько скрывает факт рождения сына, чтобы избежать разборок с бывшей женой Павла, моделью Аланой Мамаевой.

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