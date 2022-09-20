Первые кадры с места страшной аварии с Сергеем Пускепалисом

В Интернете появились первые фото аварии в Ярославской области, в которой погиб известный актер Сергей Пускепалис. На кадрах видно, как «Форд Транзит», в котором находился звезда кино, врезался в фуру на встречной полосе трассы М-8 в Ростовском районе.