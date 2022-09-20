Первые кадры с места страшной аварии с Сергеем Пускепалисом

Актер погиб на месте от столкновения с грузовиком.
Сергей Пускепалис в фильме «Как я провел этим летом»

Сергей Пускепалис в фильме «Как я провел этим летом»

В Интернете появились первые фото аварии в Ярославской области, в которой погиб известный актер Сергей Пускепалис. На кадрах видно, как «Форд Транзит», в котором находился звезда кино, врезался в фуру на встречной полосе трассы М-8 в Ростовском районе.

Фото: Baza

Водитель машины и Пускепалис погибли на месте, водитель грузовика получил значительные ранения.

Актеру было 56 лет.

Фото: Baza

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Пускепалис снимался в фильме «Как я провел этим летом», «Метро», «Ледокол» и в других.

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