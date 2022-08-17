Первые фото со съемок шоу «Голос 60+» с новыми наставниками — Ваенгой, Сюткиным, Малининым и Корнелюком

В эфир Первого канала возвращается популярное шоу «Голос». Право открыть сезон предоставлено представителям старшего поколения.
Все лето в «Останкино» проходили кастинги среди вокалистов, подавших заявки на участие в пятом сезоне проекта «Голос 60+». Накануне, 16 августа, стартовали съемки слепых прослушиваний. Премьера шоу в эфире Первого канала состоится уже в ближайшее время.
Пока же предлагаем посмотреть фотографии, сделанные в первый съемочный день, чтобы оценить, насколько эмоциональное зрелище ждет телезрителей.
Новые наставники шоу. Фото: Ю. Феклистов / Первый канал
Ведущей пятого сезона шоу «Голос 60+» стала популярная телеведущая Лариса Гузеева, сменившая ушедшего в творческий отпуск Дмитрия Нагиева.
В креслах наставников — тоже новые для проекта лица, но хорошо знакомые всей стране музыканты: Игорь Корнелюк, Елена Ваенга, Александр Малинин и Валерий Сюткин.
Игорь Корнелюк в кресле наставника шоу «Голос 60+». Фото: Ю. Феклистов / Первый канал
Очень эмоциональный Александр Малинин. Фото: Ю.Феклистов / Первый канал
Елена Ваенга в кресле наставника шоу «Голос 60+». Фото: Ю. Феклистов / Первый канал
Ведущая шоу Лариса Гузеева с группой поддержки одного из участников. Фото: Ю. Феклистов / Первый канал