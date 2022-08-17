Первые фото со съемок шоу «Голос 60+» с новыми наставниками — Ваенгой, Сюткиным, Малининым и Корнелюком

В эфир Первого канала возвращается популярное шоу «Голос». Право открыть сезон предоставлено представителям старшего поколения.

Все лето в «Останкино» проходили кастинги среди вокалистов, подавших заявки на участие в пятом сезоне проекта «Голос 60+». Накануне, 16 августа, стартовали съемки слепых прослушиваний. Премьера шоу в эфире Первого канала состоится уже в ближайшее время.

Пока же предлагаем посмотреть фотографии, сделанные в первый съемочный день, чтобы оценить, насколько эмоциональное зрелище ждет телезрителей.