Первые фото со съемок шоу «Голос 60+» с новыми наставниками — Ваенгой, Сюткиным, Малининым и Корнелюком

Смотрим самые эмоциональные кадры со съемочной площадки популярного проекта.
Новые наставники проекта - Игорь Корнелюк, Елена Ваенга, Александр Малинин и Валерий Сюткин

Новые наставники проекта Игорь Корнелюк, Елена Ваенга, Александр Малинин и Валерий Сюткин. Фото: Ю. Феклистов / Первый канал

В эфир Первого канала возвращается популярное шоу «Голос». Право открыть сезон предоставлено представителям старшего поколения. 

Все лето в «Останкино» проходили кастинги среди вокалистов, подавших заявки на участие в пятом сезоне проекта «Голос 60+». Накануне, 16 августа, стартовали съемки слепых прослушиваний. Премьера шоу в эфире Первого канала состоится уже в ближайшее время.

Пока же предлагаем посмотреть фотографии, сделанные в первый съемочный день, чтобы оценить, насколько эмоциональное зрелище ждет телезрителей.

Новые наставники шоу. Фото: Ю. Феклистов / Первый канал

Ведущей пятого сезона шоу «Голос 60+» стала популярная телеведущая Лариса Гузеева, сменившая ушедшего в творческий отпуск Дмитрия Нагиева.

В креслах наставников — тоже новые для проекта лица, но хорошо знакомые всей стране музыканты: Игорь Корнелюк, Елена Ваенга, Александр Малинин и Валерий Сюткин.

Игорь Корнелюк в кресле наставника шоу «Голос 60+». Фото: Ю. Феклистов / Первый канал

Очень эмоциональный Александр Малинин. Фото: Ю.Феклистов / Первый канал

Елена Ваенга в кресле наставника шоу «Голос 60+». Фото: Ю. Феклистов / Первый канал

Ведущая шоу Лариса Гузеева с группой поддержки одного из участников. Фото: Ю. Феклистов / Первый канал

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