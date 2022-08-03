«Первые дни»: Мария Шарапова запечатлелась с новорожденным сыном в момент кормления

Теннисистка Мария Шарапова не так давно впервые стала мамой. На свет появился ее сын Теодор.

В микроблоге Мария Шарапова поделилась трогательным видео, на котором запечатлены разные моменты одного и того же прекрасного процесса — кормления новорожденного малыша грудью.

Судя по всему, Мария Шарапова занялась пропагандой грудного вскармливания. В комментариях к видео она призывает молодых мам ничего не бояться.