«Первые дни»: Мария Шарапова запечатлелась с новорожденным сыном в момент кормления

Теннисистка Мария Шарапова не так давно впервые стала мамой. На свет появился ее сын Теодор.
В микроблоге Мария Шарапова поделилась трогательным видео, на котором запечатлены разные моменты одного и того же прекрасного процесса — кормления новорожденного малыша грудью.
Судя по всему, Мария Шарапова занялась пропагандой грудного вскармливания. В комментариях к видео она призывает молодых мам ничего не бояться.
«Первые дни кормления наполнены непредсказуемостью. Будьте снисходительны к себе и знайте, что все будет хорошо», — написала Мария Шарапова.
В кадре Мария Шарапова улыбается сыну, а тот водит ручонкой по лицу и груди своей мамы. Выглядит все невероятно мило и трогательно, что и отметили подписчики Марии Шараповой.
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«Мадонна с младенцем», «Как мило», «Маша, поздравляем», — высказались в Сети.