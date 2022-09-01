«Первоклашка»: Кети Топурия в песочном платье-рубашке Gucci предстала с подросшей дочкой от первого брака в школе

Этим летом Кети не только давала концерты. Она успела отдохнуть на Капри. Также певица ездила с детьми и мужем в Грузию, где у нее есть своя вилла. Однако, как и Алла Пугачева, к 1 сентября она вернулась в Москву. В этом году ее дочка стала первоклашкой. Она отвела ее на школьную линейку в престижную гимназию имени Е.М. Примакова. Для такого случая артистка выбрала стильный аутфит.