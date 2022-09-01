«Первоклашка»: Кети Топурия в песочном платье-рубашке Gucci предстала с подросшей дочкой от первого брака в школе

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что уже больше 15 лет выступает на сцене. Вместе с группой «А’Студио» певица каждый год ездит на гастроли. Однако с появлением в ее жизни мужа Льва Деньгова большую часть времени артистка стала посвящать семье. Она родила сына Адама. А от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом у нее подрастает дочка Оливия.
Этим летом Кети не только давала концерты. Она успела отдохнуть на Капри. Также певица ездила с детьми и мужем в Грузию, где у нее есть своя вилла. Однако, как и Алла Пугачева, к 1 сентября она вернулась в Москву. В этом году ее дочка стала первоклашкой. Она отвела ее на школьную линейку в престижную гимназию имени Е.М. Примакова. Для такого случая артистка выбрала стильный аутфит.
Топурия предстала на публике в черных плотных колготках, шортах и песочном платье-рубашке фирмы Gucci. Артистка решила дополнить лук грубыми ботинками. А вот Оливия позировала в школьной форме. Она покрасовалась в юбке плиссе, а ее распущенные волосы украсил ободок.
«Первоклашка! Ты теперь совсем взрослая», — заявила артистка.
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Примечательно, что с наступлением осени сразу похолодало. Однако каждая из звездных мамочек решила принарядиться. Поклонники осыпали комплиментами Кети. Многие поразились тому, какие пышные локоны отрасли у ее дочки.
«Какая красивая», «Какие роскошные волосы у Оливии», «Вот это волосы у малышки», «Доча красивущая! Обалдеть!», «Какая взрослая», — прокомментировали пост подписчики.
Кети Топурия с дочкой. Фото: соцсети звезды