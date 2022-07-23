Первое видео со свадьбы: как выглядит красавица-невеста сына Рыбина и Сенчуковой

Сегодня, 23 июля, единственный сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий играет свадьбу. Звездное семейство пока не торопится выкладывать в Сеть фотографии и видео с торжества.

Правда, избранница Василия Дарья Алябьева поделилась в личном блоге одним коротким роликом. Девушка запечатлела себя в машине в свадебном платье, фате и с букетом невесты.

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Рыбин-младший позировать для видео не стал, однако в кадр попала его рука. Ее легко можно узнать по многочисленным татуировкам.