Первое фото в новом статусе: МакSим запечатлелась в кресле наставницы на шоу «Голос. Дети»

Певица МакSим опубликовала в своем микроблоге снимок со съемок нового сезона «Голос. Дети». Звезда стала одной из наставниц проекта взамен сбежавшей из страны Светланы Лободы.

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Исполнительница хитов «Знаешь ли ты» и «Мой рай» позировала в кресле с красной кнопкой, цветущая и счастливая. Она осталась довольна первыми съемочными днями и сообщила фолловерам свои впечатления.

«Какие же талантливые дети у нас растут! Спасибо «Голос. Дети» за такие искренние эмоции!» - написала звезда.

Напомним, в нынешнем телесезоне проект «Голос» и его версии претерпели изменения. Ушел бессменный ведущий шоу Дмитрий Нагиев. Пока неизвестно, кто станет ведущим детского формата.