Первое фото с новорожденным: экс-солистка группы Serebro Дарья Шашина стала мамой

Экс-солистка группы Serebro Дарья Шашина красивым семейным снимком оповестила поклонников о том, что впервые стала мама.

В микроблоге вокалистка разместила трогательные кадры, на которых предстала с новорожденным малышом на руках и своим мужем Иваном Чебановым.

«Мы это сделали», — подписала Дарья Шашина нежный снимок.

В кадре она с любовью смотрит на маленький сверточек, который держит в руках.

Пол малыша, а также его имя и дату рождения Дарья Шашина сообщать пока не стала. Вероятно, она сделает это немного позднее.