Первое фото с новорожденным: экс-солистка группы Serebro Дарья Шашина стала мамой

Экс-солистка группы Serebro Дарья Шашина красивым семейным снимком оповестила поклонников о том, что впервые стала мама.
В микроблоге вокалистка разместила трогательные кадры, на которых предстала с новорожденным малышом на руках и своим мужем Иваном Чебановым.
«Мы это сделали», — подписала Дарья Шашина нежный снимок.
В кадре она с любовью смотрит на маленький сверточек, который держит в руках.
Пол малыша, а также его имя и дату рождения Дарья Шашина сообщать пока не стала. Вероятно, она сделает это немного позднее.
Дарья Шашина с мужем и новорожденным малышом. Фото: соцсети
Подписчики тут же принялись поздравлять молодых родителей с прибавлением в семье. Они желают паре и их наследнику здоровья и счастья.
Напомним, Дарья Шашина и Иван Чебанов вместе с 2015 года. Они долго скрывали отношения, а в 2017 году рассказали о пышной свадьбе. Блондинка взяла фамилию мужа.
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