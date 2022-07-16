Первое фото с мамой: каким был Шатунов в раннем детстве

Юрий Шатунов появился на свет, когда его маме Вере Гавриловне было всего 18 лет. Отец будущего артиста, на тот момент 23-летний Василий Клименко, прохладно относился к наследнику, а спустя три года после его рождения и вовсе ушел из семьи.

Шатунова воспитывали бабушка и дедушка, а затем специалисты школы-интерната.