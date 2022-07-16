Первое фото с мамой: каким был Шатунов в раннем детстве

Юрий Шатунов появился на свет, когда его маме Вере Гавриловне было всего 18 лет. Отец будущего артиста, на тот момент 23-летний Василий Клименко, прохладно относился к наследнику, а спустя три года после его рождения и вовсе ушел из семьи.
Шатунова воспитывали бабушка и дедушка, а затем специалисты школы-интерната.
Юрий Шатунов с мамой. Фото:
На своем первом фото Юрий Шатунов едва узнаваем. Малыша запечатлели на руках у молодой мамы. Фанаты предполагают, что на снимке Шатунову нет еще и года и умиляются этим кадром.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, Юрий Шатунов умер на 49-м году жизни от обширного инфаркта. После кремации часть его праха похоронили на Троекуровском кладбище. Другую отвезли в Германию где он жил с семьей.