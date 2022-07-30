Первая истерика: Регина Тодоренко показала закатившегося младенца

Телеведущая Регина Тодоренко вживается в роль дважды мамы. Она рожала, по разным данным, в Канаде или США, и теперь делится подробностями новой жизни.

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Новорожденного назвали Миром, и младенцу мама нужна сейчас как воздух. Но и старшему ребенку Мише, которому еще только три годика, материнская забота не менее важна. Один из эпизодов материнства Тодоренко показала у себя в микроблоге. Как закатился в истерике сначала один кроха, а затем второй, который постарше.

«Моя стереосистема в деле», - подписала видео Тодоренко, которую крики малышей буквально оглушили.