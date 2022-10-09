Пермякова отказалась кормить участников шоу «Звезды в Африке»: «Чтобы они были слабыми»

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова неожиданно проявила себя на проекте ТНТ «Звезды в Африке».

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Артистка, которая всегда готовила еду на всех членов коллектива, неожиданно заявила, что не собирается кормить своих врагов. Знаменитость уверена, что делать сильными при помощи еды соперников – тактически неправильно, ведь они все участвуют в игре.

А вот кормить своих соплеменников, Пермякова совсем не против.

«Мне не надо, чтобы они были сытыми, мне надо, чтобы они были слабыми. Я бы вообще их не кормила. Мне гораздо приятнее кормить нашу команду, чтобы мы были сильными, а у нас общий стол. Все, я не буду готовить!», — сказала Светлана Пермякова на проекте.