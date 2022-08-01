«Период важного поворота в судьбе многих людей»: астролог Тамара Глоба рассказала, каким будет август

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на последний летний месяц. В нем она остановилась на общих процессах и событиях, которые ждут нас в августе, и рассказала, чего ждать от этого месяца представителям разных знаков.

По мнению Тамары Глобы, в августе будут заложены важнейшие события, которые станут развиваться впоследствии (в 2023 году, особенно во второй половине 2023-го), но принесут свои результаты в 2024 году.

Тамара Глоба предупредила, что в августе будет много сложных дней.

«Это период важного поворота в судьбе многих людей. Некоторые обретут свое будущее. Кто-то шагнет в новый для себя период», - отметила Тамара Глоба.

Наиболее сложные дни августа: 1 (вечер), 5, 6, 7 (вечер), 8, 10, 12, 13 (вечер), 14, 16, 19, 23 26 27 и 31.

Прогноз по знакам зодиака от Тамары Глобы

Овен

Август – время личного успеха. В начале месяца – люди, рожденные под этим знаком, пытаются заработать необходимые им средства, и вкладываются в будущее. Занимайтесь активно новыми делами, проекты принесут вам в дальнейшем хорошую перспективу

Телец

Если вы планируете обучение или личные перемены – беритесь за то, что вам необходимо. Во второй половине августа откроется период, который принесет интеллектуальный успех; это время интересных знакомств. В конце месяца уделите большое внимание жилищным вопросам. Также это период, который касается заработков.

Близнецы

В начале месяца хорошее время для знакомств; для компаний, которые вам нравятся; для выступлений и путешествий. Но в то же время – берегите здоровье, есть опасность потерь. В конце месяца – отличный период, чтобы познакомиться с новыми людьми; встречи принесут вам успех; путешествия принесут новые знакомства; дети будут радовать. С конца августа в вашу жизнь придет период большой активности.

Рак

В личных делах могут быть небольшие трудности и разочарования, которые будут волновать вас в конце первой и в начале второй недели августа. Параллельно отличный период для обучения, новой информации, важных встреч, знакомств. В этом удачна вторая декада августа и конец месяца. Во второй половине месяца придет возможность заработков. Обновите свой гардероб.

Лев

Начиная со второй половины месяца – отличное время для самореализации. Ваше обаяние, внешность, чувства, творчество – в центре внимания окружающих. В конце месяца будут интересные поездки и знакомства. Друзья примут активное участие в ваших делах. Начиная с конца августа, откроется важный период для планирования будущего, и вы совершите большой и важный для себя поворот.

Дева

После первых дней августа вместе с друзьями и близкими людьми вы собираете возможности, которые касаются ваших детей, дел, работы и интеллектуальных способностей. И эти возможности вы пытаетесь реализовать. Будут срывы: они касаются периода конца второй декады, но в тоже время начиная с третьей декады вы поставите перед собой новые цели и будете к ним идти. Без денег вы не останетесь.

Весы

Август принесет много перемен. В начале месяца будут трудности, которые вам не очень понятны: они связаны с материальным положением, а также с женщинами, которые пытаются вмешаться в вашу жизнь – это активно проявится в конце первой недели и начале второй недели августа. Будет много закулисных споров вокруг вашей персоны. В третьей декаде вы внезапно совершите прорыв – это будет открытие нового периода, когда решаются события, связанные с новыми начинаниями, личной жизнью, спортом, вопросами будущего. Ваш интеллект сыграет здесь важную роль.

Скорпион

В первой половине августа – период, когда будет противостояние с противниками, партнерами, конкурентами. Будьте очень внимательны, чтобы не нажить новых врагов. Также в начале августа руководство будет присматриваться к вашим талантам и вашим возможностям. Первая половина месяца даст хороший шанс поддержки родственников издалека. Не связывайтесь с сомнительными персонами. Август дает хорошую помощь друзей – обратитесь за советом к людям, которых цените и уважаете: они дадут практический и трезвый совет.

Стрелец

Период активной работы. Уделите время внутреннему хозяйству дома, постарайтесь заняться ремонтом, который впоследствии будет вас радовать. Постарайтесь быть экономнее, потому что переговоры, которые вы затеете с руководством – могут не принести желанного результата до третьей декады августа. Получите удовольствие от отдыха, путешествий и личных дел.

Козерог

В начале месяца будьте внимательны к финансовым делам. Вы стремитесь помочь любимым людям. Активная творческая, физическая работа – дела, которые вы посвящаете детям и любимым пройдут в течении месяца. В первой половине августа могут быть ссоры в семье, поэтому постарайтесь не ссорится с любимыми людьми.

Водолей

Вы займетесь вопросами конкретной помощи людям. Вы для многих будете благодетелем в этот период, без денег вы не останетесь – вас будут поддерживать, даже если вам трудно заработать. Но в то же время все свои силы и внимание вы посвящаете другим людям, посвятите время и себе.

Рыбы

Много времени и внимания уделите родственникам. Это время активной работы, когда появятся новые идеи и интересные проекты. Вы получите интересные предложения, которые касаются интеллектуальной и творческой деятельности.

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По материалам kp.ru