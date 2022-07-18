«Переживает. Он же ее любит»: мама Лепса верит в воссоединение сына с бывшей женой

Напомним, что у Григория Лепса и Анны Шаплыковой трое общих детей. Они развелись в прошлом году после двадцати лет брака, сообщает «Комсомольская правда».

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Заметим, что не так давно Григорий Лепс произнес: «Все, что я имею принадлежит не мне – моим детям и Ане».