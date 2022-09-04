«Переживает, как и я»: Лазарева* поддержала Макаревича*

Накануне 56-летняя актриса Татьяна Лазарева* поддержала Аллу Пугачеву, которая решила высказаться в адрес режиссера Никиты Михалкова. Она попросила Примадонну не останавливаться и продолжать высказывать свое мнение.
Ранее Лазарева* также поддерживала других сбежавших из России звезд, например, Андрея Макаревича*.
«Они очень болеют за свою страну, и Андрей Вадимович тоже болеет, и переживает, как и я. Просто мы такие, не хочется нам пачкать руки, опускаться до этого всего. У нас есть возможность уехать - и мы уезжаем. Так проще», - отметила телеведущая в эфире одного из YouTube-шоу.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, публицист Михаил Шахназаров тем временем назвал Лазареву* «алкоголицей» и посоветовал найти хорошего нарколога.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.