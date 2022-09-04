«Переживает, как и я»: Лазарева* поддержала Макаревича*

Накануне 56-летняя актриса Татьяна Лазарева* поддержала Аллу Пугачеву, которая решила высказаться в адрес режиссера Никиты Михалкова. Она попросила Примадонну не останавливаться и продолжать высказывать свое мнение.

Ранее Лазарева* также поддерживала других сбежавших из России звезд, например, Андрея Макаревича*.