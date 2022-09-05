«Пережив совместные роды с женой, выглядит дедушкой»: мужа Тодоренко увидела Миро и ужаснулась

Ведущая Регина Тодоренко, как известно, рожала своего второго сына Мира в Америке рядом с мужем Владом Топаловым и старшим сыном Майклом.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

До сих пор неравнодушные поклонники обсуждают этот поступок публичной личности. А блогер Лена Миро, увидев свежее фото в соцсетях Влада Топалова, поставила вердикт: певец сильно сдал, лицезрев страшное в роддоме.

«Пережив совместные роды с женой, исполнитель выглядит дедушкой. Так можно выглядеть, когда ты глубоко несчастен. Когда хронически устал», — написала Миро в своем ЖЖ.