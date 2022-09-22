Пережить измену и заработать денег? Погребняк разоблачила Нюшу с мужем

Анна Шурочкина, наиболее известная как певица Нюша, в новом интервью Светлане Бондарчук призналась, что в ее с мужем Игорем Сивовым семье произошла измена. Мужчина позже намекнул, что «кто-то в паре потерял сексуальность», чем вызвал гнев народа – люди решили, что это он сходил налево.

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Светская львица, блогер Мария Погребняк высказала свое мнение о происходящем. Звезда не уверена, что измена вообще была, потому что считает, что пара просто решила заработать – скоро они выпустят новый инфопродукт.

«Покупайте наш курс за 3999 рублей, и мы расскажем, как пережить измену и сохранить семью». В таком случае все это исключительно прогрев и пиар, чистое зарабатывание денег», - цитирует Погребняк kp.ru.

Однако, Мария подчеркивает: если адюльтер-таки был, то эти вопросы должны решать психологи, но никак не певица и тренер личностного роста, коими являются супруги Сивов и Шурочкина.