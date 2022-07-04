«Он перевел не добровольно»: Мамаева рассказала о долгах бывшего мужа по алиментам

Модель Алана Мамаева в соцсетях, общаясь со своими подписчиками, заявила, что бывший муж футболист Павел Мамаев выплатил ей по алиментам 200 тысяч рублей.
«Да ему пришлось начать выплачивать приставам. До меня еще деньги не дошли, но скоро дойдут! Ну что, за 2021 год из 1,4 миллиона 200 приставы взыскали и еще скоро посчитают долг за 2022-й».
При этом Алана Мамаева подчеркнула, что из футболиста приходится буквально выуживать каждую копейку. «И важный факт, он перевел не добровольно, а только после того, как прижало», — заметила модель.
Напомним, что у Павла и Аланы растет восьмилетняя дочь Алиса. В последнее время футболист ребенка почти не видит. Новая жена Надежда Санько подарила ему сына.
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