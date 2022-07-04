«Он перевел не добровольно»: Мамаева рассказала о долгах бывшего мужа по алиментам

При этом Алана Мамаева подчеркнула, что из футболиста приходится буквально выуживать каждую копейку. «И важный факт, он перевел не добровольно, а только после того, как прижало», — заметила модель.

Напомним, что у Павла и Аланы растет восьмилетняя дочь Алиса. В последнее время футболист ребенка почти не видит. Новая жена Надежда Санько подарила ему сына.

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