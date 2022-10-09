«Переступание через себя»: ошарашенная Шукшина высказалась о трагедии на Крымском мосту

Артистка, несмотря на беду, все-таки появилась на светском мероприятии.
Мария Шукшина.

Мария Шукшина. Фото: Global Look Press 

Актриса Мария Шукшина призналась, что ее потрясла новость о взрыве на Крымском мосту, которая унесла жизни трех человек.

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Однако звезда решила не пропускать красную дорожку в Москве премьеры детской комедии «Иван Семенов – школьный переполох», дабы не подводить режиссера Антона Богданова. Ведь в картине Мария Шукшина сыграла одну из главных ролей.

«Это трагедия абсолютная. Конечно, совсем не вяжется красная дорожка на премьере сегодня после случившегося. Это такое переступание через себя. Я не могу подвести режиссера», - сказала КП Шукшина.

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