«Переступание через себя»: ошарашенная Шукшина высказалась о трагедии на Крымском мосту

Однако звезда решила не пропускать красную дорожку в Москве премьеры детской комедии «Иван Семенов – школьный переполох», дабы не подводить режиссера Антона Богданова. Ведь в картине Мария Шукшина сыграла одну из главных ролей.

«Это трагедия абсолютная. Конечно, совсем не вяжется красная дорожка на премьере сегодня после случившегося. Это такое переступание через себя. Я не могу подвести режиссера», - сказала КП Шукшина.