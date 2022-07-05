Перестанут заправлять полностью: автомобилистов ждет неожиданное изменение на АЗС

А теперь стало известно, что на АЗС произойдут изменения. На многих заправках уже сейчас отказываются наполнять полный бак. Работники ссылаются на разные причины, в том числе на распоряжение руководства.

По словам экспертов, уже с 7 июля такое правило может принять массовый характер, тем более в летний сезон спрос на топливо становится выше из-за увеличивающегося количества поездок на авто.

Эксперты также отмечают, что такое ограничение со стороны АЗС для автомобилистов, с одной стороны совершенно законно, а с другой — оно будет даже на пользу, поскольку заливать полный бак на автозаправках специалисты не рекомендуют ни при каких обстоятельствах.

Полная заправка автомобиля приводит к тому, что нарушается система вентиляции, а это может привести к значительным поломкам, говорят эксперты. И изъяны, которые появляются в машине из-за заливки полного бака, обычно не видны водителю. В итоге все может плохо отразиться на ходовой части автомобиля, сообщает Primpress.

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Напомним, что в последнее время на ценообразование в разных сегментах влияет курс доллара к рублю. Недавно специалисты рассказали, что произойдет с долларом в ближайшее время.

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