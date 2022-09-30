Перестала стесняться своей внешности: Алентова пришла на могилу к Меньшову такой, какая есть (фото)

В июле прошлого года режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавирусной инфекции.

По прошествии года на его могиле на Новодевичьем кладбище установили памятник в виде белых голубей, которые воспарили в небо, символизируя собой светлую душу кинодеятеля.

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В момент открытия монумента на могиле Владимира Меньшова собрались его друзья, актеры, режиссеры и творческая интеллигенция, которая сотрудничала с ним. И, конечно, на важном событии были самые близкие родственники режиссера — его дочь Юлия Меньшова и жена Вера Алентова.

80-летняя Вера Алентова не стала прятать на сей раз свое лицо за очками или головными уборами, а явилась на могилу такой, какая есть. Напомним, актриса призналась, что пережила неудачную пластическую операцию. Долгое время она стеснялась своей внешности, пытаясь ее скрыть на публике.