Перестала стесняться своей внешности: Алентова пришла на могилу к Меньшову такой, какая есть (фото)

80-летняя актриса предстала на церемонии установления памятника Владимиру Меньшову.
Владимир Меньшов с женой.

Владимир Меньшов с женой. Фото: Global Look Press

В июле прошлого года режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавирусной инфекции.

По прошествии года на его могиле на Новодевичьем кладбище установили памятник в виде белых голубей, которые воспарили в небо, символизируя собой светлую душу кинодеятеля.

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В момент открытия монумента на могиле Владимира Меньшова собрались его друзья, актеры, режиссеры и творческая интеллигенция, которая сотрудничала с ним. И, конечно, на важном событии были самые близкие родственники режиссера — его дочь Юлия Меньшова и жена Вера Алентова.

80-летняя Вера Алентова не стала прятать на сей раз свое лицо за очками или головными уборами, а явилась на могилу такой, какая есть. Напомним, актриса призналась, что пережила неудачную пластическую операцию. Долгое время она стеснялась своей внешности, пытаясь ее скрыть на публике.

Открытие памятника Меньшову. Фото: t.me/JuliaMenshovaJulia

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