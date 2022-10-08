Перестала скрывать: Бородина показала бойфренда, впервые появившись с ним на публике

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина впервые показала своего бойфренда. Она вышла в люди вместе с Трофимом Семищенко, которого публика уже давно знает как друга детства Курбана Омарова, уведшего его жену – именно так экс-муж Бородиной еще в Новый год представил своего заклятого товарища. А еще заявил, что тот должен ему миллионы, но не отдает.

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Возвращаясь к Бородиной, отметим, что теледива впервые показала Семищенко целиком. Ранее это были какие-то части тела или намеки. Вместе с возлюбленным, а также двумя своими дочками от разных браков звезда посетила выставку по мотивам Гарри Поттера.

Судя по тому, как бурно спутник Бородиной реагировал на цены в детском магазине, с деньгами у него явно есть проблемы. Игрушки, по словам мужчины, стоили втридорога, и каждый ценник вызывал у него возмущение.