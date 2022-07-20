«Перестаем предохраняться»: Надя Ермакова из «Дома-2» выступила с откровенным заявлением

Экс-участники «Дома-2» Надежда Ермакова и Даниэль Чистов развивают свои отношения за пределами телестройки.

Влюбленные сумели преодолеть кризис и вновь начали обсуждать детали свадьбы. Надя Ермакова дала понять, что с торжеством придется поторопиться, поскольку Даниэль Чистов вдруг резко задумался о наследниках.

И Надя Ермакова готова их ему подарить, учитывая, что она уже давно созрела для материнства, в марте ей исполнилось 38 лет.

В телеграм-канале Надя Ермакова объявила, что они с 23-летним Даниэлем Чистовым начинают работать над тем, чтобы у них появился малыш.