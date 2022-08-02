Пересильд в вишневом монокини с бюстье щегольнула взбитой фигурой на пляже

Актриса наслаждается отпуском на море.

Юлия Пересильд. Фото: личный архив

Карьера Юлии Пересильд находится на взлете. Актриса то и дело получает все новые и новые предложения от режиссеров и сценаристов. Каждое появление на экране — точное попадание. За плечами Юлии огромное количество ярких ролей и запоминающихся персонажей. При этом сама Пересильд совершенно далека от звездного образа.

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Так, личный микроблог актрисы пестрит ее снимками с дочерьми. Вот и в отпуск Юлия поехала вместе с детьми. В своем профиле Пересильд поделилась свежим пляжным снимком, порадовав поклонников фото в купальнике. Актриса примерила вишневое монокини с бюстье, щегольнув взбитой фигурой.

Юлия Пересильд щегольнула в вишневом монокини на пляже, показав изящную фигуру. Фото: личный архив

«Отпуск, дети, море. Неспешные разговоры. Встречи с давними друзьями. Солнце, песок, чтобы было, что вспоминать снежной холодной зимой!» — уточнила Пересильд.

Поклонники считают, что для мамы двоих детей, Юлия выглядит в купальнике просто восхитительно. Сама актриса не стесняется показывать фигуру в монокини, которое подчеркивает особенности ее тела.

 

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